В Петропавловске сгоревший автомобиль приняли на утилизацию 

Автомобиль принадлежал частному лицу и был снят с учета в мае 2016 года.

В Петропавловске в приемный пункт регионального представительства Оператора РОП был сдан сгоревший легковой автомобиль марки Ford Mondeo 1993 года выпуска, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу оператора.

"Автомобиль принадлежал частному лицу и был снят с учета в мае 2016 года. Почти два года машина стояла без дела и сегодня владелец сдал ее по программе утилизации. Взамен ему был выдан сертификат на сумму 315 тысяч тенге. Теперь мужчина может использовать данный сертификат при покупке нового автомобиля отечественного производства. Стоит отметить, что автомобиль, сданный на утилизацию, соответствует всем требованиям и все составные части были на месте", - говорится в сообщении.

По программе сертификатов также можно сдать грузовой и пассажирский транспорт. За вышеперечисленные категории авто можно получить сертификат на сумму от 450 тысяч до 650 тысяч тенге. Также есть возможность объединить два сертификата при покупке нового авто и увеличить сумму (650+650=1 300 000 тенге).

На сегодняшний день количество принятых транспортных средств по программе утилизации составляет 56 037. Из них 10 435 транспортных средств были приняты взамен на сертификаты. 4 645 сертификатов были использованы для приобретения автомобилей отечественного производства.

Напомним, что самым старым авто принятым на утилизацию был «Москвич» 1946 года выпуска, а самым новым авто была «Lada Granta» 2014 года выпуска. Также не менее известные авто, принятые на утилизацию, были «Toyota Land Сruiser» и «Porshe 924».

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