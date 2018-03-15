Тенге незначительно укрепился
В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,3 тенге, евро - за 398,5-400,5 тенге, рубль - за 5,64-5,68
Фото : 2017god.org15 марта 2018, 11:31
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 321,7 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 321,25, максимальная - 322,7. Общий объем торгов - 80 миллионов долларов.
В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,3 тенге, евро - за 398,5-400,5 тенге, рубль - за 5,64-5,68
По состоянию на 11:31 по времени Астаны цена на нефть марки Brent составила 64,93 доллара за баррель.
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