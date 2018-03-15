Аскар Жумагалиев рассказал об эффективности цифровизации на примере Актюбинской области

Согласно поручению Главы государства, цифровизация активно внедрятся и в сфере АПК, что было продемонстрировано на примере молочно-товарной фермы ТОО «Айс», расположенной в Мартукском районе.

В среду, 14 марта, Актюбинскую область с рабочей поездкой посетил заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев. Аким области Бердыбек Сапарбаев ознакомил вице-премьера с ходом реализации поручения Главы государства по внедрению цифровых технологий в социальную сферу и промышленное производство, передает zakon.kz, со ссылкой на информационный центр "Ақтөбе ақпарат".

Первыми были осмотрены терминалы в международном аэропорту «Актобе», позволяющие погашать задолженности выезжающим гражданам. Терминалы интегрированы с базой данных Министерства юстиции.

С цифровизацией в системе образования гости ознакомились на примере школы №68 г.Актобе. Помимо повсеместного укрепления материально-технической базы компьютерных классов и открытия кабинетов робототехники, во всех актюбинских школах в скором времени будут внедрены специальные карты для школьников. С их помощью школьники могут расплачиваться в столовой, общественном транспорте, а также использовать её в качестве электронного пропуска на территорию школы.





На сегодня 72% медицинских учреждений региона, работающих с госзаказом, внедрили информационную систему «Қамқор». Врачи поликлиники №3 г.Актобе, которую посетил А.Жумагалиев, признаются, что данная система уже сократила бумажный документооборот на 30%, что экономит время врачей и пациентов. Там же была продемонстрирована работа мобильного приложения “DamuMed” – это еще один инструмент, для того, чтобы сделать медицину ближе и доступнее. Пользователи приложения получают быстрый доступ к своей медицинской организации для записи на прием, вызова врача на дом, просмотра своих медицинских документов и т.д.





Также А.Жумагалиев осмотрел новую станцию скорой медицинской помощи, построенную на основе ГЧП. Она оснащена современным оборудованием, системой навигации и центральным сall-центром. Ввод новой станции позволил повысить качество медицинского обслуживания и сократить время прибытия врачей на вызовы.





Продолжилась рабочая поездка посещением филиала АО «Казпочта», где был презентован проект «Единый платежный документ», несущий для жителей Актобе ряд значительных выгод.

В Народной канцелярии «Халықтық кеңсе» вице-премьер ознакомился с деятельностью филиала «Правительства для граждан» и ходом реализации концепции умного города «Ел Айна». Сегодня проект реализуется по шести направлениям: безопасный город, «умные» ЖКХ, образование и медицина, электронный акимат и интеллектуальная транспортная система. Создан Центр управления пассажирскими перевозками, а все автобусы города оснащены GPS–трекерами, что позволило запустить мобильное приложение «AktobeBus». Его пользователи могут отслеживать общественный транспорт, выбрать оптимальный маршрут следования, экономя свое время.

Согласно поручению Главы государства, цифровизация активно внедрятся и в сфере АПК, что было продемонстрировано на примере молочно-товарной фермы ТОО «Айс», расположенной в Мартукском районе. Ферма полностью автоматизирована, специальные датчики позволяют контролировать климат, среднесуточный привес животных, их активность и общие показатели здоровья, что исключает попадание на прилавок некачественной продукции. Новые технологии также применяются при посеве и уборке сельскохозяйственных культур. К примеру, здесь работает система умного полива на 600 гектарах, которой можно управлять с помощью одного планшета.





Итоги рабочей поездки были подведены на совещании в Актюбинском рельсобалочном заводе.



Открывая совещание аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что регионом будут приняты все необходимые меры для своевременной и качественной реализации мероприятий по внедрению цифровых технологий во всех отраслях экономики.







- В приоритете промышленное производство, сельское хозяйство и предпринимательство. Также во исполнение поручения Главы государства цифровизация будет направлена на повышение производительности и качества товаров перерабатывающих предприятий, что позволит повысить экспортный потенциал нашей области. В целом, планируем, что в этом году будет произведена модернизация и цифровизация не менее 25 предприятий на сумму 38 млрд тенге, - сказал Б.Сапарбаев.

В свою очередь А.Жумагалиев подчеркнул, что в ходе расширенного заседания Правительства Президентом отмечена необходимость разъяснения эффективности цифровизации на простых примерах.

- Эти примеры имеют место и в Актюбинской области. Сегодня мы посетили молочную ферму и спросили: что вам дала цифровизация? Нам ответили, что без цифровизации этого бизнеса просто не было бы. В среднем с одной коровы получают более 10 тыс. литров молока. Урожайность кукурузы повышена со 100 центнеров до 470 центнеров с гектара. Таких результатов невозможно получить без внедрения цифровых технологий. В целом, развитие сельского хозяйства и промышленности без цифровизации – это путь в никуда, - подчеркнул А. Жумагалиев.

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