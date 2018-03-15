С 15 марта 2018 года вводится в действие Методика составления отчета по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления в новой редакции

/KASE, 14.03.18/ - Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE или Биржа) от 14 марта 2018 года утвержден внутренний документ KASE «Методика составления отчета по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления» (Методика) в новой редакции, который вводится в действие с 15 марта 2018 года.

Новая редакция Методики разработана в целях актуализации ранее действовавшей Методики, которая является инструкцией по составлению отчета по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления - Environmental, Social and Governance (ESG) - листинговыми компаниями и членами Биржи.

Новая редакция Методики разработана при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и включает в себя передовую международную практику по составлению отчетов ESG:

- Глобальной инициативы по отчетности (GRI);

- Международного Совета по интегрированной отчетности (IIRC);

- Совета по стандартам отчетности устойчивого развития США (SASB);

- многих инициатив среди фондовых бирж в рамках инициативы «Устойчивые фондовые биржи», в том числе Малайзии, Бразилии, Сингапура и Гонконга.

Методика разработана также на основании стандартов IFC в области практик охраны окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления, включая:

- Стандарты деятельности IFC по обеспечению экологической и социальной

устойчивости;

- Матрицу прогрессии ESG;

- Матрицу прогрессии IFC по критериям экологичности, социальной

ответственности и корпоративного управления;

- Инструментарий IFC по раскрытию и прозрачности информации.

Новая редакция Методики учитывает более широкий перечень вопросов по общим экологическим и социальным вопросам, вопросам корпоративного управления, в ней представлены список ключевых показателей деятельности в отношении данных вопросов и руководство по отраслевым спецификациям.

С 15 марта 2018 года будет признана утратившей силу Методика в прежней редакции.