О безопасности упаковки

В нашем современном мире для обеспечения сохранности и безопасности товаров и сырья во время перемещения и хранения используется упаковка. Упаковка (укупорочные средства) должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению обеспечивалась минимизация риска, обусловленного конструкцией упаковки применяемыми материалами.

При этом для упаковки используется материалы различного рода, а именно: металлическая, полимерная, бумажная и картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая. Технический регламент «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) распространяется на все типы упаковки, в том числе укупорочные средства, являющиеся готовой продукцией, выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, независимо от страны происхождения.

Данный технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей упаковки (укупорочных средств) относительно ее назначения и безопасности. Технический регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к упаковке (укупорочным средствам) а также к процессам хранения, транспортирования и утилизации. Настоящий технический регламент не распространяется на упаковку для медицинских приборов, лекарственных средств, фармацевтической продукции, табачных изделий и опасных грузов. Упаковка, предназначенная для упаковывания пищевой продукции, включая детское питание, парфюмерно-косметической продукции, игрушек, изделий детского ассортимента, не должна выделять в контактирующие с ними модельные и воздушные среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции химических веществ.

Сегодня вступил в силу обновленный вариант технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) внесены изменения в части содержания маркировки, наносимой на упаковку или упакованную продукцию. Теперь маркировка в обязательном порядке должна содержать цифровой код или буквенное обозначение материала, из которого изготовлена упаковка, и соответствующие символы. В частности, если она указана изготовителем упаковки в сопроводительной документации, а не на самой упаковке, что допускается, то изготовитель упакованной продукции (масложировой, мясной, молочной, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности и других) должен нанести на ее ярлык (этикетку) соответствующую маркировку с информацией об упаковке. Аналогично должен поступать и импортер готовой упакованной

продукции, если зарубежные изготовители упаковки или продукции не нанесли маркировку. Что касается укупорочных средств, то маркировка наносится непосредственно на них при наличии возможностей для этого. Если их нет, то соответствующая информация указывается в сопроводительной документации. А требования безопасности к отдельным типам упаковки уточнены. Это касается бумажной, стеклянной, керамической, картонной, комбинированной типов упаковки и металлических, полимерных, комбинированных, корковых укупорочных средств.

На самом деле, если пластик пищевой и сохранены условия его использования, то вреда здоровью он не принесет. Стоит обращать внимание, из какого именно вида пластика изготовлена та или иная упаковка. Все дело в том, что бутылки, контейнеры, коробки могут быть произведены из разных видов пластика, отличающегося используемыми полимерами. Самые распространенные варианты - это полиэтилен, полипропилен, поликарбонат и поливинилхлорид, более известный как ПВХ. Несмотря на полную безопасность этих веществ в составе тары, при несоблюдении технологии производства или правил эксплуатации, пластиковая упаковка может начать выделять вредные и опасные для здоровья элементы. Наиболее популярные способы неправильного использования тары из пластика - это чрезмерно долгое хранение в ней продуктов и нагревание ее в микроволновой печи. Любой полимер имеет свойство «стареть», то есть через некоторое время начинается продукт распада пластика, сопровождающийся выделениями токсинов. В зависимости от основы материала распад может быть вызван различными причинам. К примеру, некоторые контейнеры нельзя мыть, другие - не предназначены для использования в микроволновке и тому подобное.

При выборе пластиковой тары всегда надо обращать внимание на маркировку, так как в ней содержится вся необходимая информация.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК https://www.memst.kz/. При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

Наш адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11. Тел: 75-05-50. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Пернеханова Ботакөз Уалиханқызы - государственный инспектор города Астаны по государственному контролю Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане.