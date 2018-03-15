Два южнокорейских фристайлиста пожизненно отстранены после обвинений в домогательствах

Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хён пожизненно отстранены из-за секс-скандала вспыхнувшего после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны их партнерш по сборной.

Могулистов дисквалифицировали 12 марта. Сообщается, что инцидент произошел 3-4 марта во время этапа Кубка мира по могулу в Японии. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

На домашней олимпиаде Чхве Джэ У вышел в финал соревнований, но не смог финишировать. Ким Чи Хён не прошел квалификацию.