Два южнокорейских фристайлиста пожизненно отстранены после обвинений в домогательствах
15 марта 2018, 11:59
Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
Южнокорейские могулисты Чхве Джэ У и Ким Чи Хён пожизненно отстранены из-за секс-скандала вспыхнувшего после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны их партнерш по сборной.
Могулистов дисквалифицировали 12 марта. Сообщается, что инцидент произошел 3-4 марта во время этапа Кубка мира по могулу в Японии. Пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
На домашней олимпиаде Чхве Джэ У вышел в финал соревнований, но не смог финишировать. Ким Чи Хён не прошел квалификацию.
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