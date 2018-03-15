Никто в Казахстане не вынашивает планов вытеснить религию - эксперт

Мусульманскую религиозность в нашей стране необходимо совместить с прогрессом и инновациями.

Интервью известного историка и публициста Радика Темиргалиева «Заморозка религиозной идентичности - благо для Казахстана?», опубликованное на сайте Zakon.kz, комментирует директор Института геополитических исследований, профессор, религиовед Асылбек Избаиров.

В интервью поднята актуальная тема национальной идентичности в контексте госполитики на религиозном поле Казахстана. Я полностью поддерживаю взгляд на мусульманскую идентичность казахов как на ментальный стержень и фундамент нашего суверенитета. Я и сам неоднократно высказывал мнение, что ислам глубоко «вшит» в культурный код казахского народа, и то, что этот тезис подтверждает профессиональный историк с опорой на многочисленные факты – вполне естественно.

Поэтому я считаю, что мусульманскую религиозность в нашей стране необходимо гармонично совместить с прогрессом и инновациями. Именно совместить, а не вытеснить.

Что касается оценки деятельности Министерства по делам религий и гражданского общества, согласно которой оно, по мнению некоторых пользователей интернета, ставит цель понизить уровень религиозности в Казахстане, я так не считаю. Действительно, такая оценка нередко высказывается в соцсетях. Но лично я – противник скоропалительных обобщений. Прежде всего, следует понимать, какую трудную работу выполняет профильное министерство по делам религий, какая ответственность на него возложена, как нелегко приходится его руководству.

Уверен, никто у нас всерьез не ставит перед собой такие цели, ведь если подумать, то что значит на практике «остановить» или «понизить рост религиозности» в Казахстане?!

Во-первых, что такое «уровень религиозности»? Если речь идет об отдельных людях, тогда более или менее понятно: один читает пятикратный намаз, другой заходит в мечеть только по пятницам, третий просто считает себя мусульманином по культуре, но не соблюдает религиозных предписаний. Вот вам и разница в уровне религиозности у Серика, Берика, Жаника…

Но когда речь идет о социуме в целом… Общество состоит из множества разных людей и за понятием «уровень религиозности общества» в реальности стоят живые люди – практикующие верующие. Причем не только их количество, но также их интегрированность в общество, их место на разных уровнях социальной лестницы.

В Казахстане практикующие верующие, в том числе мусульмане это не только торговцы сотовыми телефонами, среди них много успешных людей – бизнесменов, чиновников, спортсменов, деятелей науки и искусства… И чтобы «понизить уровень религиозности» в казахстанском обществе, для этого пришлось бы осуществить масштабную маргинализацию практикующих верующих как социальной прослойки, вытеснить их на нижние этажи социальной лестницы, на обочину общества, чтобы быть верующим было непрестижно.

Помните поздний СССР? Верующих людей уже не стреляли и не сажали. Но! Сделать успешную карьеру, будучи открыто верующим, быть полноценным членом общества было практически невозможно.

Вернуть современный Казахстан в такое состояние нереально. Теоретически это возможно осуществить только путем целенаправленной дискриминации верующих, если не де-юре, то де-факто.

Поэтому, еще раз повторюсь: я уверен, никто в нашей стране не вынашивает подобных планов, а тем более профильный госорган по делам религий. Если у нас и есть некоторые расхождения во мнениях, то сугубо тактические. А стратегическая цель у нас одна – это мир и стабильность в казахстанском обществе, процветание нашей общей Родины.

Торгын Нурсеитова

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