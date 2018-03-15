II Конгресс гражданских инициатив по вопросам противодействия коррупции

14 марта 2018 года во Дворце Независимости, под председательством руководителя Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии прошел очередной 2-ой конгресс гражданских инициатив по вопросам противодействия коррупции. На данном мероприятии приняли участие Руководство Департамента комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, председатель партии «Нұр Отан», Посол ОБСЕ в Республики Казахстан, Министр по делам религий и гражданского общества, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, представители государственных органов, субъекты квазигосударственного сектора и общественные организаций.

Лекторами были озвучены пилотные проекты «Гражданский контроль», «Астана - Адалдық алаңы», Закон Республики Казахстан «Об общественных советах», оценка реализации антикоррупционной стратегии и основные задачи Специальных мониторинговых групп при провдении общественного антикоррупционного мониторинга.

Основной целью деятельности Специальных мониторинговых групп является проведение внешенго анализа и оценка реализации мероприятий Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан 2015-2025 годы государстенными органами и субъектами квазигосударственного сектора.

О состояние и перспективы законодательного регулирования взаимодействия институтов государственной власти и гражданского общества озвучила Председатель Комитета по специально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Айтимова Б.С.

Основные тенденции развития общественных советов в аспекте протводействия коррупции озвучил Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Абдиров Н.М.

Участие неправительственных организаций в реализации антикоррупционной политики государства озвучил Президент объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана» Бердонгар Т.М.

По завершению мероприятия, была проведена церемония утверждения Базовых стандартов общественного антикоррупционного мониторинга.

Общественный антикоррупционный мониторинг является механизм отслеживания и оценки способности государственных органов и программ противостоять коррупции представителями гражданского общества.2

Такой механизм призван сыграть важную роль в повышении качества работы государственного аппарата.

Кабулова А.А.