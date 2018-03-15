Злоупотребление процессуальными правами

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК), граждане и юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том числе правом на их защиту.

Граждане таким способом защиты чаще выбирают обращение в суд, о чем свидетельствуют ежегодные статистические данные.

Согласно статье 4 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) задачами гражданского судопроизводства являются защита и восстановление нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, государства и юридических лиц, соблюдение законности в гражданском обороте и публично-правовых отношениях, содействие мирному урегулированию спора, предупреждение правонарушений и формирование в обществе уважительного отношения к закону и суду.

Процессуальными правами обладают только лица, участвующие в деле. Статус такого лица возникает после принятия искового заявления и возбуждения производства по делу, и лишь с этого момента можно злоупотреблять процессуальными правами.

В силу пункта 5 статьи 8 ГК не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.

Для лиц, участвующих в деле, статья 46 ГПК также устанавливает требование добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не злоупотребляя правами других лиц, не нарушая их интересы, и не допускать умышленное затягивание сроков рассмотрения и разрешения дела. Указанные положения Кодексов взаимно корреспондируются.

В соответствии со статьей 15 ГПК гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны, участвующие в гражданском процессе, наделены настоящим Кодексом равными возможностями отстаивать свою позицию.

Стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства ее отстаивания самостоятельно и независимо от суда и других лиц, участвующих в деле.

Данное вытекает и из статьи 15 ГПК о том, что суд полностью освобожден от сбора доказательств по собственной инициативе в целях установления фактических обстоятельств дела, однако по мотивированному ходатайству стороны оказывает ей содействие в получении необходимых материалов в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Однако практика знает множество случаев злоупотребления именно процессуальными правами. К примеру, подача заведомо фальсифицированного иска с такими же доказательствами или подача иска исключительно с целью приостановить рассмотрение другого дела, и так далее. Не всегда лицами, участвующими в деле, демонстрируется высокий уровень правовой культуры. Иногда ими осуществляются действия, дезорганизующие и затягивающие процесс, свидетельствующие о злоупотреблении правами.

Тогда как лица, участвующие в деле, обязаны заявлять суду о действительных обстоятельствах дела полностью и правдиво, высказываться или представлять суду письменные документы, опровергающие факты, утверждаемые другой стороной. Неисполнение лицами, участвующими в деле, процессуальных обязанностей влечет наступление процессуальных последствий, предусмотренных настоящим Кодексом.

В правоприменительной практике квалификация действий по воспрепятствованию разрешения дел как злоупотребление процессуальными правами не всегда корректна и бесспорна. В большинстве случаев лица участвующие в деле совершают действия, создающие затруднение в развитии и завершении судебного процесса. Однако эти действия основаны на конкретных процессуально-правовых и материально-правовых интересах, они нередко представляются способом обеспечения судебной защиты лица, участвующего в деле.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Стороны должны выполнить такие действия в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса, и направлены на содействие производству.

Установлены случаи нарушения названных норм гражданами, принимающими участие в процессе без представителя, гражданами и юридическими лицами, имеющих представителей в суде.

Такими нарушениями, явно не содействующими производству в суде, являются уклонение от явки в суд по вызовам и извещениям суда; непредставление отзыва и доказательств, в сроки установленные судом; заявление ходатайств перед окончанием судебного разбирательства с целью затягивания процесса; покидание зала судебного заседания до окончания судебного разбирательства; неподчинение распоряжениям председательствующего по делу; предъявление заведомо необоснованного иска; предъявление иска без виновного поведения ответчика и др.

Между тем согласно части 2 статьи 21 ГПК законные распоряжения, требования, поручения, вызовы, запросы и другие обращения судов и судей при отправлении правосудия обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан.

Такие нарушения допускаются представителями: адвокатами, лицами, имеющими высшее юридическое образование, работниками юридических лиц, несмотря на свой статус и наличие юридического образования.

Наиболее распространенными видами злоупотребления правами представителями, влекущих необоснованное затягивание процесса, в связи с необходимостью отложения судебного разбирательства по делу являются неоднократное заявление по одному и тому же делу отводов судье по основаниям, не предусмотренным законом; представление дополнения к иску, возражения на отзыв, новых доказательств, заявление ходатайств об ознакомлении с документами не на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а в судебном заседании; создание препятствий для примирения сторон и др.

Квалификация злоупотребления процессуальным правом в качестве одного из видов неправомерного поведения базируется на множестве оценок. С одной стороны, злоупотребление процессуальным правом представляет собой неправомерное поведение управомоченного лица, связанное с превышением пределов своего права. С другой стороны, не исключается, что некоторые виды недобросовестного осуществления процессуального права на уровне закона возводятся в ранг правонарушения.

Общее следствие совершения злоупотребления процессуальным правом заключается в том, что управомоченному отказывается в удовлетворении его притязаний. Одновременно с этим в законодательстве могут предусматриваться специальные меры ответственности за совершение таких правонарушений, как злоупотребление процессуальным правом, в виде компенсации за потерю времени и отнесение судебных расходов.

В соответствии с требованиями статьи 114 ГПК суд взыскивает убытки за потерю времени.

Лица, участвующие в деле, и их представители редко предъявляют такие требования, ограничиваясь правильным разрешением материально- правового спора по существу, однако данная норма является действенной и пресекает злоупотребление правом.

В силу части третьей статьи 115 ГПК при оставлении искового заявления без рассмотрения по основаниям, предусмотренным пунктами 6), 8) статьи 279 ГПК понесенные истцом судебные расходы не возмещаются. В таком случае истец возмещает ответчику судебные издержки, понесенные им в связи с ведением дела.

Между тем, целью процесса является правильное и скорое разрешение дел, которое в состязательном процессе обеспечивается привлечением к участию в процессе тяжущихся. Процессуальные права даны законом лицам, участвующим в деле, для содействия их правильному разрешению, и каждый раз, когда тяжущийся совершает какое-либо процессуальное действие не с этой целью, а для достижения каких-либо посторонних целей (для введения судей в заблуждение, для проволочки дела, для причинения затруднения противнику), он выходит за пределы действительного содержания своего права, то есть злоупотребляет им. Использование процессуального права, обращенного против правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судебного дела, равноправия сторон либо крайне несправедливым образом нарушающего интересы встречной стороны, признается судом недопустимым.

Судья

Алматинского районного суда

города Астаны Суюндикова Л.К.