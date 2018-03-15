Самого знаменитого дирижера мира Зубина Мету наградили орденом «Достық»

Легендарный дирижер Зубин Мета, впервые посетивший Казахстан в 2017 году, выразил готовность к сотрудничеству с казахстанскими музыкантами.

14 марта в Лос-Анджелесе (США) состоялось вручение Государственной награды Республики Казахстан – ордена «Достық» II степени самому прославленному музыканту планеты Зубину Мете.

Директор ГТОБ «Астана Опера» Галым Ахмедьяров вручил именитому маэстро орден, который присуждается указом Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

"Благодарю за эту высокую награду. Искренне хочется, чтобы культурная планка Казахстана поднималась все выше и выше. В свою очередь, я желаю народу Казахстана процветания, считаю, что вы должны гордиться тем, чего добились. У вас прекрасный Президент, который является перед миром и своим народом великим миротворцем", - отметил маэстро Зубин Мета.

Легендарный дирижер Зубин Мета, впервые посетивший Казахстан в 2017 году, выразил готовность к сотрудничеству с казахстанскими музыкантами.

"Мы надеемся, что наши творческие контакты, направленные на процветание культур обеих стран, продолжатся, ведь язык музыки универсален, он является мостом дружбы, соединяющим наши народы. Желаем маэстро Зубину Мете здоровья, больших творческих успехов и благополучия", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, что Зубин Мета принадлежит к числу самых знаменитых дирижеров мира. Мэтр классического искусства выступил на сцене «Астана Опера» в гастрольном туре Ла Скала, организованном Министерством культуры и спорта РК в сентябре 2017 года. Жителям и гостям столицы представилась уникальная возможность увидеть великого современника и услышать мировые шедевры. Расходы на пребывание в Казахстане такого известного театра взяли на себя нефтегазовая компания Eni и социальный партнер театра - Samruk-KazynaTrust.

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