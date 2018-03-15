Пассажиропоток в сфере авиационных перевозок Казахстана продолжает расти

В прошлом году воздушным транспортом было перевезено 7,4 млн. пассажиров.

В Казахстане в 2018 году воздушным транспортом перевезено более 1 млн человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.

За январь-февраль 2018 года число перевезенных пассажиров авиакомпаниями составило 1 090,3 тыс. человек, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2017 года (911,0 тыс. человек).

В прошлом году воздушным транспортом было перевезено 7,4 млн. пассажиров. Темпы роста пассажиропотока за 2017 год составили 23%, что является лучшим показателем за последние 25 лет. Рост транзитных пассажиров составил 30%, грузоперевозок – 24%.

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