В Минфине рассказали о проблемах оценки проекта республиканского бюджета

Элементы бюджетирования, как заверило министерство, работают не в полной мере или не дают ожидаемого результата.

О проблемах и причинах в оценке проекта республиканского бюджета рассказала вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе круглого стола в Сенате Парламента РК, передает корреспондент Bnews.kz.

"Практическая реализация в прошедшем году показала, что предварительная оценка проекта бюджета является важным и необходимым инструментом не только для определения достоверности расходов бюджета, но и в более широком смысле – инструментом совершенствования и гармонизации стратегического и бюджетного планирования", - отметила вице-министр Савельева.

Вместе с тем, по ее словам, оценка выявила ряд серьезных проблем.

"Первое, внедренные за последние 10 лет элементы бюджетирования, ориентированного на результаты работают не в полной мере или не дают ожидаемого первоначально результата. Второе, преобладание бюджетного планирования над стратегическим. Третье, не совпадение сроков проведения оценки эффективности достижения целей стратегических планов и показателей бюджетных программ и мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов со сроками формирования лимитов и проекта бюджета", - сказала Татьяна Савельева.

Также спикер добавила, что рекомендации Счетного комитета в рамках предварительной оценки в проекте бюджета невозможно учесть. Эти проблемы имеют свои причины, заявила Савельева.

Так главная причина всех проблем – дефицит квалифицированных кадров на государственной службе, в том числе в связи с большим перетоком в квазигосударственный сектор.

"В результате, по администраторам бюджетных программ имеем такие проблемы как: неумение ставить четкие цели, определять показатели эффективности и результативности, недостаточный уровень качества и полноты бюджетных заявок; во-вторых, низкая материально-техническая база как центральных госорганов, так и регионов, обусловленная дефицитом средств. В результате происходит завышение расходов с целью дальнейшего перераспределения экономии, решения текущих задач в ущерб долгосрочному развитию", - добавила она.

Также вице-министр министерства финансов рассказала и об отсутствии мотивации у администраторов по определению четких приоритетов в пределах ограниченных ресурсов в результате ускоренного наращивания объема расходов в течение длительного периода роста цен на нефть и трудностях в обмене информацией между Минфином, Миннацэкономикой и Счетным комитетом в части итогов аудита, оценки эффективности и мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов.

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