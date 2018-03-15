В Атырау завершился открытый республиканский турнир по қазақша күрес

Открытый республиканский турнир по қазақша күрес прошел в Атырау в рамках международного форума «Национальные традиции Великой степи».

Обладателем главного приза – 2 миллиона тенге стал борец из ВКО Айбек Нугымаров, сообщает zakon.kz, со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Открытый республиканский турнир по қазақша күрес прошел в Атырау в рамках международного форума «Национальные традиции Великой степи». В соревнованиях приняли участие сильнейшие 18 спортсменов со всех областей Казахстана, а также борцы из Грузии.

-В настоящее время в Атырауской области активными темпами развиваются национальные виды спорта, одним из них является борьба қазақша күрес. В соревнованиях приняли участие победители турниров "Қазақстан барысы" и "Әлем барысы". Мероприятие прошло на высоком уровне, - рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

Общий призовой фонд турнира составил 4 миллиона тенге. Главный денежный приз – 2 миллиона тенге – завоевал спортсмен из ВКО Айбек Нугымаров, на втором месте оказался борец из Алматы – Даурен Нуралинов, он выиграл 1 миллион тенге, третье место между собой разделили карагандинец Ержан Шынкеев и алматинец Руслан Абдразаков, которым досталось по 500 тысяч тенге.

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