Призерка Arnold Classic из Казахстана: для топ-5 не хватило балла

Ляззат Акшаева о том, как удалось достичь таких результатов за три года в соревновательном бодибилдинге.

Бодибилдерша из Мангистауской области Ляззат Акшаева дебютировала на одном из самых престижных турниров для атлетов – ArnoldClassic в США, попав в топ-10 лучших атлетов со всего мира в категории «фитнес-бикини».

Сами состязания проходили в начале марта этого года, собрав в американском городе Колумбус около трех тысяч участников. В беседе с abctv.kz девушка рассказала, как удалось достичь таких результатов за три года в соревновательном бодибилдинге, есть ли харрасмент в бодибилдинге, а также на какие жертвы идут атлетки, чтобы удерживать форму перед важным стартом.

– Ляззат, поздравляю с результатом. Для начала расскажите о себе. Как произошло так, что Вы начали заниматься бодибилдингом?

– Спасибо. Я бодибилдингом начала заниматься еще в 16 лет, в школьные годы. Кроме всяких спортивных кружков, занималась профессиональными танцами, выступала на крупных концертах в группе «Жорга» в школе танцев Серика Сариева, но с поступлением в колледж перестала ходить на эти занятия. Спустя время произошло много перемен в жизни. Я работала, как и многие, в офисе, и по вечерам было свободное время, которое мы тратили на всякие развлечения. Со временем мне это просто надоело. Люди могут всю жизнь так проводить. И я решила свое свободное время проводить в тренажерном зале.

– Что делали на тренировках первые месяцы? Как тренировались?

– Честно, я не заморачивалась. По памяти начала пользоваться тренажерами, спрашивала у окружающих, как правильно делать упражнения на тренажерах, которые мне были неизвестны. Мне нравилось проводить время в тренажерном зале, я там расслабляюсь.

– Удалось ли сразу «включить» правильное питание? Или первое время по старой памяти грешили сладким или фастфудом?

– Ой, и это тоже проблемой не было. Сейчас очень много информации, и люди просто начали голову ломать, делать из этого проблему. Вы знаете, у меня очень хорошие результаты были всегда, а к профессиональному подходу я пришла спустя время, испытав на себе разный опыт, и до сих пор в пути. Нет предела совершенствованию, и это меня заводит.

– С какого периода и почему решили, что пора именно выступать?

– В один день владелец тренажерного зала предложил мне участвовать в соревнованиях. Раз мои данные подходят и я в нужной форме, то почему бы и нет.

– Насколько доброжелательно к этому отнеслись Ваши близкие?

– Процентов 90, естественно, ужасались, но знаете, это как взломать программу. В нас внесли программу, по которой мы чуть ли не обязаны жить, и не важно, счастлив ли человек. Я создаю свои правила, моя жизнь принадлежит мне, и только я в ответе за нее.

– В итоге как давно в соревновательном бодибилдинге?

– В соревновательном бодибилдинге уже три года, но я считаю себя еще ребенком. Все пройденные результаты мне важны, каждый из них приносит мне огромный опыт и навыки. Я еще в пути, поэтому мне еще рано подводить итог.

– Что касается самого Arnold Classic, то в какой раз уже участвуете?

– Это мой дебют. Я, естественно, понимала, что с первого раза вряд ли возможен прорыв, но должна была увидеть своими глазами, какие критерии нужны. Ведь Arnold Classic в США является самым высшим уровнем после «Олимпии». Хочу еще отметить, что я в категории «любитель». Если выиграть здесь, то становишься PRO-атлетом с официальным статусом профессионала. Получить этот статус в США – это уровень.

– В чем особенность подготовки к таким соревнованиям у девушек и на какие жертвы они идут ради победы?

– Думаю, особенности нет. «Сушка» – это просто коррекция форм. В моем случае в каждой подготовке я делаю разные эксперименты. Рискованно, но я должна это делать, чтобы подобрать самый лучший вариант. А вот жертвой скорее я была на первых подготовках, где на последних стадиях сидела только на куриной грудке и зелени, в итоге гормональный сбой и сбой женского цикла.

– Возможно, глупый вопрос, но почему Ваш результат считается хорошим? Ведь это даже не первая тройка?

– Как говорила выше, эти соревнования считаются важными. Многие успешные спортсмены не идут на эти соревнования, так как есть риск даже не попасть в топ-10, а затраты огромные. В моей категории «бикини» были 24 участницы из разных стран. В основном из Америки и Европы. Из Азии никого не было, кроме меня. Обычно в высокой категории не бывает много участниц, но в этот раз в моей категории было самое большое количество участниц. Я вошла в топ-10, но до топ-5, к сожалению, не хватило одного балла.

– Ожидали ли Вы, что сумеете достигнуть такого результата? И довольны ли сами шестым местом?

– Я ожидала, что попаду в топ-10, но готова была слышать обратное. Ведь уровень конкуренции высок. После того как я увидела сама этот уровень, естественно, довольна шестым местом. Там были участницы, которые годами не могут попасть в топ-10, но я не удовлетворена, поставлены новые цели, без цели я свою жизнь не представляю.

– Что планируете после возвращения в Казахстан? Сразу приступать к тренировкам для очередного старта или же дадите возможность организму отдохнуть?

– Я всегда даю возможность организму отдохнуть и карману тоже. Каждое соревнование – это большие затраты, у меня нет спонсорской компании, да и в Актау еще не развит наш спорт. Я зарабатываю и вкладываюсь в себя сама. Можно сказать, что независимый спортсмен.

– Сейчас все еще остра тема, начавшаяся с Харви Вайнштейна, про харрасмент в Голливуде. Есть ли харрасмент на соревнованиях? Пользуются ли, например, судьи или тренеры своим положением?

– Тут все очень строго. Одно проявление неправильного поведения – и дисквалифицируют. И судьи, и тренеры боятся за будущее.

– На что обращают внимание на таких соревнованиях, когда перед жюри выходит несколько девушек в купальниках, и как определяют победителя?

– Во-первых, обращают внимание на сложение тела. Рост ничего не значит. Ноги не должны быть короче тела либо наоборот, что при длинных платьях не видно. Все тело должно быть симметричным: широкие плечи, узкая талия, прямые ноги. Дальше оценивается уровень мышц. Они не должны быть слишком объемными в одних местах и недостаточными в других. В категории «бикини» много мышц не нужно, главное – эстетика, девушка должна быть как статуя. Если участницы бикини наденут обтягивающие длинные платья, красоту не передать словами. В одежде они объемами не отличаются от обычных моделей, но выглядят гораздо шикарнее.

– У обывателей также встречается мнение, что бодибилдинг для спортивного результата несовместим со здоровым образом жизни. Насколько это верно? И удается ли сохранять здоровье Вам, не прибегая за помощью к «химии»?

– Только за пару дней до соревнования жизнедеятельность несовместима со здоровым образом жизни. И то не всегда. Только если видишь, что не успеваешь. Но хочу отметить, что в любом виде спорта такие моменты есть. Люди не задумываются об остальных видах спорта, многие почему-то агрессивно пытаются найти много минусов в бодибилдинге. Что касается меня, то я очень осторожно отношусь к своему здоровью и ценю его. Мне бодибилдинг помогает в этом. А вот «химия», наоборот, не сохраняет здоровье. Я к ней не прибегаю. Насчет слова «химия» у некоторых в понятии обычные витамины и есть химия.

– Какова Ваша цель в этом виде спорта? Есть ли задача, которую Вы перед собой поставили и после которой, может быть, в виду возраста завершите спортивную карьеру?

– Целей много. Сначала мне нужно стать PRO-атлетом. Дальше все по полочкам. Я не вижу свою жизнь без бодибилдинга, я не вижу себя в будущем обычным офисным работником. Сидя в офисе, я тороплюсь в тренажерный зал, я думаю о режиме, соблюдаю каждую деталь и думаю: «Что я потеряла в этом офисе?» Опять же, если будет возможность зарабатывать такие же деньги в бодибилдинге, то я выберу бодибилдинг. В этом спорте возраст не помеха, это огромный плюс.

– Скажите, пожалуйста, в качестве совета для простых девушек, что нужно делать, для того чтобы «построить» фигуру, как на обложках журналов?

– Я советую не ждать уникального дня, не ждать праздников, чтобы начать в зал ходить. Каждый день и есть праздник, поэтому начните уже. Это должно стать таким же естественным, как попить чай, а вот потихоньку добавить в чай молоко, разукрасить разными вкусностями – это дело каждого.

Тулеубек Арынов



