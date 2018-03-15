В Алматы прошли первые торжественные проводы новобранцев в армию

Около 40 призывников будут отправлены в части Пограничной службы КНБ.

В Алматы прошли первые торжественные проводы новобранцев на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz.

Около 40 новобранцев будут отправлены в части Пограничной службы КНБ. Призывникам были вручены подарки (предметы первой необходимости) от акимата Алатауского района. Также была организована концертная программа. Поддержать и попрощаться с призывниками пришли их родные, близкие и друзья.

Напомним, весенний призыв в нынешнем году начался с марта. В местных органах военного управления Алматы делают все, чтобы в армию были отобраны самые лучшие, самые подготовленные молодые люди, чтобы среди них не было тех, кто состоит на учете в специализированных учреждениях - психиатрических, наркологических, кожно-венерологических и противотуберкулезных диспансерах. Поэтому на местах сейчас идет очень большая, кропотливая работа с призывниками. Их отбирают из числа претендентов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва, в соответствии с Законом «О воинской службе и статусе военнослужащих».

В ходе изучения призывников и их близких родственников особое внимание уделяется тому, есть ли среди них те, кто привлекался к административной и уголовной ответственности или находящихся под следствием, состоящих на специальном учете, как члены незарегистрированных в установленном порядке партий, общественных объединений и нетрадиционных религиозных течений. Также уточняется состав семьи, состояние здоровья, образование и наличие специальности.

Отметим, в год из Алматы призывается порядка 2000 человек. Комплектуются воинские части Вооруженных Сил РК, Пограничной службы КНБ, Службы государственной охраны, Национальной гвардии.

Комплектование осуществляется по экстерриториальному принципу. То есть призывник направляется на службу в другой регион. При отборе и распределении молодого пополнения по воинским частям учитываются специальности призывников, полученные до призыва.

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