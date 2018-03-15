Около 40% студентов испытывают потребность в жилье

Из 530 тысяч студентов в вузах страны иногородних студентов - 204 тысячи.

Почти 40% казахстанских студентов испытывают потребность в жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день из 530 тысяч студентов в вузах страны иногородних студентов - 204 тысячи. Это означает, что 38% всех студентов потенциально нуждается в решении жилищного вопроса на период обучения. На сегодняшний день часть из них, в зависимости от финансовых возможностей, проживает в арендованных помещениях, часть - в общежитиях», - сказала вице-министр образования РК Бибигуль Асылова на пресс-конференции в правительстве.

Она признала, что некоторые государственные вузы не могут обеспечить всех желающих местами в общежитиях в силу количества студентов и проектных мощностей самих общежитий.

«Увеличение количества образовательных грантов, которое также реализуется в рамках Пяти социальных инициатив Президента, будет способствовать увеличению количества обучающихся в вузах страны, что соответственно повлечет за собой дополнительную потребность в местах в общежитиях. Именно поэтому главой государства поручено до конца 2022 года обеспечить ввод новых 75 тысяч мест в студенческих общежитиях. Это позволит полностью решить вопрос дефицита мест», - добавила вице-министр.

Б. Асылова также рассказала о механизме реализации инициативы по строительству общежитий.

«Вуз или застройщик готовят проект общежития. Далее заключается договор между вузом или застройщиком с АО «Финансовый центр», который, как планируется, будет определен оператором программы. Договор предполагает, что со дня запуска общежития застройщик или вуз будет получать соответствующую сумму ежемесячно на 1 койко-место в течение определенного количества лет, то есть возмещать расходы, связанные со строительством объекта», - отметила она.

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