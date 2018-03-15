В Алматы задержан подозреваемый в автомошенничествах

Ущерб потерпевшим составил более 21 млн тенге.

В Алматы задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

По данным Управления внутренних дел Бостандыкского района, 33-летний Микаэл Шагитов кому-то обещал помочь выгодно продать элитное авто, другим обещал дорогие машины из ломбардов по ценам ниже рыночной. И во всех случаях мужчине удавалась завладеть чужими авто и распоряжаться ими по своему усмотрению.

«В настоящее время в производстве следственного отдела нашего подразделения имеются заявления в отношении гражданина Шагитова по пяти аналогичным эпизодам. Не исключаем вероятность установления в ходе расследования и других пострадавших от преступных действий подозреваемого. Он сейчас взят под стражу. Сумма материального ущерба в настоящее время составляет свыше 21 млн тенге. К слову, ранее подозреваемый уже имел судимость за мошенничество. Вместе с тем, информируем, что назрела процессуальная необходимость обнародовать данные гражданина Шагитова, с целью его возможного опознания. Граждан, пострадавших от преступных деяний этого человека, просим незамедлительно связаться с нами по телефонам: 254-47-00; 254-47-01 и 254-47-02», - сообщил начальник Управления внутренних дел Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

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