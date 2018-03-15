В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и подпунктом 4) пункта 1 статьи 79 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены Правила представления документов для освобождения от обложения таможенными сборами.

В частности, подача декларации на товары не сопровождается представлением органу государственных доходов документов, подтверждающих соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, за исключением случаев, когда указанные документы запрошены системой управления рисками.

При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров в качестве гуманитарной помощи, за исключением подакцизных, документами, подтверждающими соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, являются:

документ отправителя товара, подтверждающий направление товаров в качестве гуманитарной помощи (в том числе составленный на иностранном языке) или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств или консульских учреждений о ввозе товара с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе - в качестве гуманитарной помощи;

копия международного договора Республики Казахстан (при наличии), в рамках которого осуществляется ввоз товаров в качестве гуманитарной помощи.

При ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров, за исключением подакцизных (кроме легковых автомобилей, специально предназначенных для медицинских целей) в целях благотворительной помощи по линии государств, правительств государств, международных организаций, включая оказание технического содействия, документами, подтверждающими соблюдение целей и условий предоставления льгот по уплате таможенных сборов за таможенное декларирование товаров, являются:

документ отправителя товара, подтверждающий факт их безвозмездной передачи или подтверждение дипломатических или приравненных к ним представительств или консульских учреждений о ввозе товара с указанием цели ввоза товара на безвозмездной основе - благотворительная помощь или оказание технического содействия;

копия международного договора Республики Казахстан, в рамках которого осуществляется ввоз товаров на безвозмездной основе.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.