|
Утверждены Правила назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования
|
Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 197 «Об утверждении Правил назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования» (не введен в действие)
|
На основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, назначаются тематические проверки по следующим вопросам:
1) постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;
2) наличия контрольно-кассовых машин;
3) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;
4) наличия документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;
5) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии;
6) наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, при проверке автотранспортных средств на постах транспортного контроля или дорожной полиции;
7) соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;
8) соблюдения законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров;
9) исполнения распоряжения, вынесенного органом государственных доходов, о приостановлении расходных операций по кассе;
10) соблюдения порядка выписки счетов-фактур в электронной форме;
11) подтверждения наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации.
Для вынесения решений органа государственных доходов, назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования (далее - Правила), учитывается наличие одного из следующих критериев:
1. Для хронометражных обследований (по данным проведенного анализа):
1) низкий коэффициент налоговой нагрузки (далее - КНН) (ниже среднеотраслевого);
2) неисполнение уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;
3) предоставление налоговой отчетности с нулевыми показателями, в том числе при фактическом осуществлении предпринимательской деятельности;
4) наличие сведений, полученных из различных источников информации о деятельности налогоплательщика, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан;
5) по налогоплательщикам, у которых постоянно имеется дебетовое сальдо по налогу на добавленную стоимость, низкий КНН (ниже среднеотраслевого), а также имеются убытки;
6) наличие сведений по осуществлению предпринимательской деятельности налогоплательщиков на одном объекте, созданные путем дробления одного на несколько субъектов предпринимательства, которые применяют специальные налоговые режимы на основе патента и (или) упрощенной декларации в целях уклонения от уплаты налогов;
7) отражения налогоплательщиком (налоговым агентом) одинаковых сумм доходов в налоговых отчетностях, представлявших последовательно за налоговые периоды при осуществлении торгово-закупочной деятельности;
8) наличие сведений о низкой периодичности использования в течение одного рабочего дня контрольно-кассовой машины, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования.
Для тематических проверок:
1) жалобы, в том числе в социальных сетях и видеохостингах, через приложения для мобильных устройств (Whatsap, Facebook, Wipon и другие), а также посредством электронной книги жалоб;
2) неустранение нарушений, выявленных ранее проведенными налоговыми проверками по жалобам юридических и физических лиц;
3) отсутствие соответствующего регистрационного учета в органах государственных доходов при осуществлении предпринимательской деятельности по сведениям, полученным из различных источников информации;
4) отсутствие контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (далее - ККМ с ФП), а также наличие сведений об использовании ККМ с ФП не по месту его регистрации в органах государственных доходов по сведениям, полученным из различных источников информации;
5) отсутствие оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежной карточки (при обязанности налогоплательщиком устанавливать такое оборудование (устройство)) по сведениям, полученным из различных источников информации;
6) отсутствие учетно-контрольных и акцизных марок, а также их несоответствие по сведениям, полученным из различных источников информации;
7) отсутствие сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты, биотопливо, табачные изделия и их несоответствие, а также отсутствие лицензии по сведениям, полученным из различных источников информации;
8) отсутствие товарно-транспортных накладных на импортируемые товары, а также их несоответствие по сведениям, полученным из различных источников информации;
9) сведения, свидетельствующие о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан по несоблюдению применения ККМ с ФП;
10) счет-фактура в электронной форме выписана с нарушением сроков, установленных законодательством Республики Казахстан;
11) выявление обстоятельств, свидетельствующих о нарушениях требований органов государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, по фактам осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов с контрагентами, в период действия распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе;
12) сведения, указанные в подпунктах 7) и 8) пункта 1 настоящих Критериев для вынесения решения органа государственных доходов о назначении тематических проверок и проведении хронометражного обследования.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.