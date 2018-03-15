На основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, назначаются тематические проверки по следующим вопросам:

1) постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;

2) наличия контрольно-кассовых машин;

3) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;

4) наличия документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;

5) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии;

6) наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, при проверке автотранспортных средств на постах транспортного контроля или дорожной полиции;

7) соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;

8) соблюдения законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров;

9) исполнения распоряжения, вынесенного органом государственных доходов, о приостановлении расходных операций по кассе;

10) соблюдения порядка выписки счетов-фактур в электронной форме;

11) подтверждения наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации.

Для вынесения решений органа государственных доходов, назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования (далее - Правила), учитывается наличие одного из следующих критериев:

1. Для хронометражных обследований (по данным проведенного анализа):

1) низкий коэффициент налоговой нагрузки (далее - КНН) (ниже среднеотраслевого);

2) неисполнение уведомлений об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

3) предоставление налоговой отчетности с нулевыми показателями, в том числе при фактическом осуществлении предпринимательской деятельности;

4) наличие сведений, полученных из различных источников информации о деятельности налогоплательщика, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан;

5) по налогоплательщикам, у которых постоянно имеется дебетовое сальдо по налогу на добавленную стоимость, низкий КНН (ниже среднеотраслевого), а также имеются убытки;

6) наличие сведений по осуществлению предпринимательской деятельности налогоплательщиков на одном объекте, созданные путем дробления одного на несколько субъектов предпринимательства, которые применяют специальные налоговые режимы на основе патента и (или) упрощенной декларации в целях уклонения от уплаты налогов;

7) отражения налогоплательщиком (налоговым агентом) одинаковых сумм доходов в налоговых отчетностях, представлявших последовательно за налоговые периоды при осуществлении торгово-закупочной деятельности;

8) наличие сведений о низкой периодичности использования в течение одного рабочего дня контрольно-кассовой машины, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы государственных доходов по сетям телекоммуникаций общего пользования.

Для тематических проверок:

1) жалобы, в том числе в социальных сетях и видеохостингах, через приложения для мобильных устройств (Whatsap, Facebook, Wipon и другие), а также посредством электронной книги жалоб;

2) неустранение нарушений, выявленных ранее проведенными налоговыми проверками по жалобам юридических и физических лиц;

3) отсутствие соответствующего регистрационного учета в органах государственных доходов при осуществлении предпринимательской деятельности по сведениям, полученным из различных источников информации;

4) отсутствие контрольно-кассовой машины с фискальной памятью (далее - ККМ с ФП), а также наличие сведений об использовании ККМ с ФП не по месту его регистрации в органах государственных доходов по сведениям, полученным из различных источников информации;

5) отсутствие оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежной карточки (при обязанности налогоплательщиком устанавливать такое оборудование (устройство)) по сведениям, полученным из различных источников информации;

6) отсутствие учетно-контрольных и акцизных марок, а также их несоответствие по сведениям, полученным из различных источников информации;

7) отсутствие сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты, биотопливо, табачные изделия и их несоответствие, а также отсутствие лицензии по сведениям, полученным из различных источников информации;

8) отсутствие товарно-транспортных накладных на импортируемые товары, а также их несоответствие по сведениям, полученным из различных источников информации;

9) сведения, свидетельствующие о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан по несоблюдению применения ККМ с ФП;

10) счет-фактура в электронной форме выписана с нарушением сроков, установленных законодательством Республики Казахстан;

11) выявление обстоятельств, свидетельствующих о нарушениях требований органов государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, по фактам осуществления налогоплательщиком взаиморасчетов с контрагентами, в период действия распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе;

12) сведения, указанные в подпунктах 7) и 8) пункта 1 настоящих Критериев для вынесения решения органа государственных доходов о назначении тематических проверок и проведении хронометражного обследования.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.