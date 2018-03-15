Как будет отбывать наказание Бишимбаев: привилегий не будет

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, возможно, будет отбывать наказание в той же колонии, что и бывший глава нацкомпании "Астана ЭКСПО" Талгат Ермегияев.

Осужденный к 10 годам лишения свободы экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, предположительно, будет содержаться в колонии ЕЦ 166/10 в Астане, сказал председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Азамат Базылбеков, сообщает Sputnik Казахстан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев, глава КУИС сказал, что единственная колония максимальной безопасности — ЕЦ 166/10 в Астане. Он также ответил, что никакие привилегий к экс-министру как к высокопоставленному чиновнику оказываться не будет.

"Мы, наверное, уроки извлекли, будем очень строго контролировать, чтобы никаких условий и привилегий каким-либо осужденным дополнительно не создавались. Как и у всех осужденных будут условия. По нормам положено не менее 3,5 квадратных метра для его проживания, сезонное обеспечение одежды, трехразовое питание, медицинская помощь по обращению. У нас учреждения барачного типа, это по 50-60 мест. Работа в зависимости от навыков осужденного и желания трудиться", — сказал Базылбеков, отвечая на вопрос журналистов.

В декабре прошлого года стало известно, что руководство колонии строгого режима позволяло Ермегияеву свободно пить алкоголь и пользоваться интернетом. За покровительство бывшему председателю нацкомпании "Астана ЭКСПО" Талгату Ермегияеву, осужденному за коррупцию, 16 должностных лиц привлекли к ответственности.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Адильхан Шайхисламов приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы. Помимо самого экс-министра срок получил его двоюродный брат Султан Нурлыбек. Он признан виновным в пособничестве в даче взятки и приговаривается к 7 годам лишения свободы. Топ-менеджеры АО "Байтерек Девелопмент" Бахыт Жаксыбаев и Аслан Джакупов приговариваются к 4 и 2,5 годам лишения свободы соответственно.

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