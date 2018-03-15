После скандала о насилии над мальчиком в ЮКО уволены чиновники

Аким Южно-Казахстанской области принимает меры по отношению к ответственным за ситуацию, произошедшую в Сарыагашском районе.

Сегодня, 15 марта аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с ответственными лицами по ситуации в Сарыагашском районе, в школе поселка Абай, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата ЮКО

В ходе встречи аким отметил, что ситуация не была своевременно учтена, и средства массовой информации не получили достоверную информацию. В итоге произошедшее привело к общественному резонансу. По словам акима, люди, ответственные за этот вопрос, будут наказаны.

Для обеспечения объективного и всестороннего расследования дела все должностные лица и ответственные сотрудники временно будут отстранены от своих должностей до окончания следственных действий.

В частности, в соответствии с законом Республики Казахстан, строгий выговор получил заместитель акима района У.Садибеков. Начальник местной полиции Сарыагашского района О.Бердалы и начальник местного отделения полиции поселка Абай Сарыагашского района А.Ибрагимов, полицейский инспектор, отвечающий за среднюю школу № 73, К.Сариев покинули свои должности.

"А также акиму района К.Абдуалиеву, который вовремя не принял во внимание ситуацию в округе и не принял соответствующих мер, я объявляю строгий выговор. Кроме того, заместителя акима района К. Кистаубаева и начальника Сарыагашского районного управления образования Б.Майрикова и директоров общеобразовательных школ № 73, №74, до окончания расследования поручаю отстранить от занимаемых должностей и работы", - сказал Жансеит Туймебаев.

Глава региона также отметил, что руководителю регионального отдела образования И. Сагиндыкову будет объявлен строгий выговор.

Кроме того, аким сказал, что были проведены два медицинских осмотра по этому вопросу с экспертной комиссией в этом районе и в регионе, отметив, что факт изнасилования ребенка не подтвержден.

В ходе встречи Туймебаев сообщил, что в регион прибыла Уполномоченная по правам ребёнка в Казахстане Загипа Балиева, лично ознакомилась с состоянием мальчика, который подвергся насильственным действиям со стороны старшеклассников. Далее она увезет ребенка в Астану для проведения комплексного судебно-медицинского осмотра с участием специалистов.

Этот вопрос на строгом контроле, профилактическая работа будет проводиться во всех учебных заведениях региона.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева рассказала о том, как планируется защищать права мальчика.

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