Полтора миллиона разыграли участники международного турнира по тогызкумалак в Атырау

В Атырау завершился международный турнир по тогызкумалак, котором приняли участие 20 спортсменов из пяти стран зарубежья и пяти областей Казахстана, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По итогам турнира среди мужчин первое место занял кызылординец Бексултан Бостандыков, 2-е место - игрок из Астаны Галымжан Темирбаев, 3-е место занял актюбинец Нурбек Кабиев.

Среди женщин 1-е место завоевала Алмагуль Такишева, второе место досталось Диане Кениной из Актобе, третье место - Лине Каримовой из ЮКО. Обладателям первых мест были вручены денежные призы в размере 1000 долларов, за второе место - 700 долларов и третье место - 500 долларов.