В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета
Он получил серьезные травмы.
Фото : Flickr / Simon_sees15 марта 2018, 13:39
Член экипажа самолёта авиакомпании Emirates выпал из самолёта в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получил серьёзные травмы, сообщает издание Khaleej Times, передает РИА Новости.
Экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Травмы члена экипажа, как пишет издание, представляют угрозу для жизни.
Ведётся расследование инцидента.
"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлёту рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", — заявил представитель авиакомпании изданию.
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