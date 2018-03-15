Пропавшую в Алматы девочку нашли
Катю Мельник доставили в УВД, туда же вызвали ее маму.
Фото : gorodkirov.ru15 марта 2018, 13:43
Пропавшая в Алматы 14-летняя Катя Мельник нашлась, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, сотрудники криминальной полиции обнаружили Катю на пересечении пр.Абая и ул.Саина. Ее доставили в УВД, туда же вызвали маму девочки.
Напомним, информацию о пропаже Кати Мельник разместила в соцсетях ее мама, с просьбой распространить информацию и помочь в поисках.
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