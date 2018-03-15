О классификации товаров при совершении таможенных операций

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 40 Кодекса РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» таможенный орган осуществляет классификацию товаров в случаях выявления таможенным органом как до, так и после выпуска товаров их неверной классификации при таможенном декларировании. В этом случае таможенный орган принимает решение о классификации товаров, которое является обязательным для исполнения.

В соответствии с указанным положением приказом Министра финансов РК от 16 февраля 2018 года № 210 утверждены:

1) Правила принятия решения о классификации товаров;

2) форма решения о классификации товаров.

Приказ вводится в действия по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 25 марта 2018 года.

Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 24 февраля 2015 года № 116 «Об утверждении форм решений по классификации товаров, о классификации товара в несобранном виде и предварительных решений относительно определения страны происхождения товара при применении преференциального и непреференциального режимов».

Согласно утвержденным Правилам органы государственных доходов при осуществлении контроля правильности классификации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийской экономического союза (далее - ТН ВЭД) при их таможенном декларировании и осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров принимают решения о классификации товаров в случае выявления неверной классификации. Решение о классификации товаров является обязательным для исполнения.