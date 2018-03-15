В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 40 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» утверждены:

1) Правила принятия решения о классификации товаров согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму решения о классификации товаров согласно приложению2 2 к настоящему приказу.

Таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по ТН ВЭД до выпуска товаров проводят уполномоченные должностные лица органа государственных доходов (далее - УДЛ), в должностные обязанности которых входят вопросы контроля правильности классификации товаров по ТН ВЭД только в случаях, определяемых системой управления рисками (далее - СУР).

При определении СУР форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля УДЛ применяет данные формы и меры.

При этом органом государственных доходов посредством информационной системы декларанту или таможенному представителю направляется уведомление о назначенных СУР мерах по предотвращению и (или) минимизации рисков.

Для предотвращения и (или) минимизации рисков при контроле классификации товаров могут быть определены следующие формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля:

проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;

проведение таможенной экспертизы;

таможенный досмотр;

таможенная проверка.

Таможенный контроль при проверке правильности классификации товаров по ТН ВЭД после выпуска товаров осуществляется в случаях:

определяемых СУР,

в рамках таможенной проверки, осуществляемой в соответствии с положениями статей 416, 417, 418 Кодекса;

в случаях, когда проверка таможенных и иных документов и (или) сведений, начатая до выпуска завершается после выпуска в соответствии со статьей 401 Кодекса.

Проверка правильности классификации товаров по ТН ВЭД после выпуска товаров проводится структурным подразделением органов государственных доходов, в должностные обязанности которых входят вопросы контроля правильности классификации товаров после выпуска товаров.

Проверка правильности классификации товаров по ТН ВЭД после выпуска товаров осуществляется путем сопоставления информации, содержащейся в документах, представленных декларантом или таможенным представителем с информацией, полученной из других источников, в том числе с использованием системы управления рисками, указывающих на возможные нарушения Кодекса и Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза.

Для завершения таможенного контроля по классификации товара по ТН ВЭД, запрошенные до выпуска документы и сведения могут быть представлены декларантом или таможенным представителем после выпуска товаров в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней со дня регистрации таможенной декларации.

УДЛ не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня предоставления запрошенных дополнительных документов и сведений принимает:

решение о подтверждении заявленного классификационного кода по ТН ВЭД, это решение вносится в виде записи «Классификационный код товара № ____ подтвержден» в графе «D» по декларации на товар (далее ДТ) (под соответствующим номером);

решение о классификации товаров согласно приложению 2 к настоящему приказу, которое подписывается руководителем органа государственных доходов или лицом его, замещающим и не позднее 1 (одного) рабочего дня направляет декларанту почтой и по электронным каналам связи.

Запрос и получение органами государственных доходов документов и (или) сведений, необходимых для проведения таможенного контроля по классификации товаров по ТН ВЭД после выпуска товаров осуществляется в соответствии с нормами статьи 426 Кодекса.

В случае выявления неверной классификации товара в соответствии с ТН ВЭД в результате таможенного контроля после выпуска товаров и наличия достаточных документов и сведений, представленных при совершении таможенных операций вместе с ДТ, для определения нового кода товара по ТН ВЭД УДЛ органа государственных доходов принимается Решение о классификации товаров по форме, согласно приложению 2 к настоящему приказу не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня представления декларантом или таможенным представителем запрошенных документов и (или) сведений.

Решение о классификации товара подлежит хранению вместе с ДТ в соответствии с установленными требованиями, определяющими порядок хранения ДТ и документов, необходимых для таможенных целей.

Приказ вводится в действия по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.