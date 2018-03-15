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Новая редакция Правил формирования предельных цен и наценок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 53 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 639 «Об утверждении Правил формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (не введен в действие)

Правила определяют порядок формирования предельных цен и наценок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС).

Государственная экспертная организация осуществляет:

1) мониторинг внешнего референтного ценообразования на ввозимые на территорию Республики Казахстан зарегистрированные лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

2) мониторинг соответствия зарегистрированной цены требованиям пунктов 15, 16, 17, 18, 19 настоящих Правил;

3) расчет проекта предельных цен на торговые наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

4) расчет проекта предельных цен на МНН лекарственных средств;

5) расчет проекта предельных цен на технические характеристики (далее - ТХ) изделий медицинского назначения.

Цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения производителей устанавливаются в национальной валюте. При конвертации цены производителя в национальную валюту используется официальный средний месячный обменный курс Национального Банка Республики Казахстан за прошедший месяц.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

15 марта 2018, 14:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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