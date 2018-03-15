Правила определяют порядок формирования предельных цен и наценок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - ОСМС).

Государственная экспертная организация осуществляет:

1) мониторинг внешнего референтного ценообразования на ввозимые на территорию Республики Казахстан зарегистрированные лекарственные средства и изделия медицинского назначения;

2) мониторинг соответствия зарегистрированной цены требованиям пунктов 15, 16, 17, 18, 19 настоящих Правил;

3) расчет проекта предельных цен на торговые наименования лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

4) расчет проекта предельных цен на МНН лекарственных средств;

5) расчет проекта предельных цен на технические характеристики (далее - ТХ) изделий медицинского назначения.

Цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения производителей устанавливаются в национальной валюте. При конвертации цены производителя в национальную валюту используется официальный средний месячный обменный курс Национального Банка Республики Казахстан за прошедший месяц.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.