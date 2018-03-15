Это были предварительные данные - МОН РК об опровержении факта насилия

Выводы делать рано.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова прокомментировала опровержение факта насилия над мальчиком из ЮКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что с момента получения информации об этом случае Комитет по охране прав детей мониторит эту информацию, проводит переговоры с местным департаментом образования. Те данные, которые были озвучены во вторник, 13 марта, они были предварительны и исходили из данных департамента образования региона. В настоящее время наши представители комитета также выехали в ЮКО», - сказала сегодня она в кулуарах правительства.

Также она выразила благодарность общественности и Уполномоченному по правам ребенка в РК Загипе Балиевой то, что они обращают внимание на такие факты.

«Вообще, мы, в принципе, нацелены на то, чтобы общественность реагировала на все такие случаи. И думаю, что сейчас выводы делать реально рано. Потому что будут соответствующие официальные заключения, и чуть позже мы совместно со всеми заинтересованными госорганами дадим официальную позицию по этому вопросу», - отметила Асылова.

Напомним, 13 марта вице-министр образования опровергла информацию о насилии над 7-летним мальчиком из ЮКО.

Вместе с тем, Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева сообщила, что бабушка мальчика обращалась с заявлением по факту изнасилования еще в 2016 году.

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