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Утвержден перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан
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Аннотация к документу: Совместный приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 47 и Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 239 «Об утверждении перечня налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (не введен в действие)
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Перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»:
1. Налоговое заявление о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.
2. Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности.
3. Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности.
4. Налоговое заявление на получение выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам.
5. Налоговое заявление о постановке на регистрационный учет.
6. Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.
7. Налоговое заявление на получение подтверждения налогового резидентства.
8. Налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика.
9. Налоговое заявление на получение справки о суммах, полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов.
10. Налоговое заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат.
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