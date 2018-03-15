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Утвержден перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан

Аннотация к документу: Совместный приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 47 и Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 239 «Об утверждении перечня налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» (не введен в действие)

Перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»:

1. Налоговое заявление о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

2. Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности.

3. Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности.

4. Налоговое заявление на получение выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам.

5. Налоговое заявление о постановке на регистрационный учет.

6. Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.

7. Налоговое заявление на получение подтверждения налогового резидентства.

8. Налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика.

9. Налоговое заявление на получение справки о суммах, полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов.

10. Налоговое заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат.

 

15 марта 2018, 14:15
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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