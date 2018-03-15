Глава КУИС: СИЗО в Астане не отвечает требованиям

В настоящее время в Астане планируется построить новый следственный изолятор, акимат выделил землю под строительство.

Следственный изолятор в Астане, из которого недавно сбежал особо опасный преступник, не соответствует требованиям такого учреждения, а вопрос о строительстве нового СИЗО еще не решен, сообщил председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Азамат Базылбеков, передает Sputnik.

"Там (здание) — прим. автора), где сейчас располагается следственный изолятор Астаны, можно сказать, объект не совсем соответствует требованиям следственного изолятора. Это бывшее ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий), которое когда-то в 1997 году было переделано (в СИЗО — прим. автора). Оно (здание — прим. автора) не отвечает требованиям следственного изолятора", — сказал Базылбеков, отвечая на вопрос журналистов.

Сейчас, по его информации, в столичном СИЗО находится около 700 человек. Непосредственно руководством самого ведомства внесено предложение по строительству нового СИЗО, акиматом был выделен участок, однако остается вопрос только в финансировании.

В конце февраля этого года сообщалось, что из СИЗО в Астане, находясь в прогулочном дворе, сбежал 36-летний уроженец Карагандинской области Ерасыл Аргимбаев. Ранее судимый за кражу и грабеж мужчина смог подняться на крышу, откуда сначала перепрыгнул локальное ограждение, а затем преодолел основное ограждение.

Мужчину задержали спустя сутки 26 февраля около полуночи в районе села Ахмет Нуринского района Карагандинской области, он ехал в легковом автомобиле в качестве пассажира. Сопротивления при задержании Аргимбаев не оказывал.

Как сообщил глава КУИС, после произошедшего было проведено служебное расследование, в отношении ряда сотрудников СИЗО были возбуждены уголовные дела по статье халатность. Всего были привлечены к ответственности порядка 10 человек: двоих уволили, троих освободили от занимаемой должности, остальным был объявлен строгий выговор.







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