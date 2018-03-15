Назарбаев на встрече с президентом Кыргызстана: В будущем все будет хорошо

Мы сами должны решить все вопросы и обеспечить благополучие для народа, отметил Назарбаев.

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел двусторонние переговоры с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла перед началом рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии.

«После последней нашей встречи все возникшие вопросы понемногу решаются. Есть дорожная карта, улучшаются торгово-экономические отношения. Считаем, что в будущем все будет хорошо. Большая работа проводится с Узбекистаном, Таджикистаном. Это все делается во благо народа. Сегодня встречаются главы государств, это хорошая возможность обсудить и решить внутренние вопросы, торгово-экономические отношения, инфраструктурные вопросы, логистику», - отметил Нурсултан Назарбаев в ходе двусторонних переговоров в Акорде.

«Мы сами должны решить все вопросы и обеспечить благополучие для народа. Для этого мы встречаемся. Других намерений у нас нет», - добавил глава государства.

В свою очередь президент Кыргызстана назвал исторической рабочую (консультативную) встречу глав государств Центральной Азии.

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