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Утверждены Правила направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 198 «Об утверждении Правил направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации о таких операциях, а также предоставления лицами сведений и (или) документов по таким запросам» (не введен в действие)
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Органы государственных доходов в ходе налоговой проверки направляют запросы лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации по установленным расхождениям по аналитическому отчету «Пирамида».
Запросы не направляются в отношении следующих налогоплательщиков (налоговых агентов):
осуществляющих поставку электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, услуг связи (в случае, если перечисленное не является товаром);
подлежащих налоговому мониторингу;
признанных бездействующими в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса;
признанных лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда;
регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;
нерезидентов, выполнявших работы (услуги), не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющих деятельность через филиал, представительство;
в случае если общая сумма реализации товаров, работ, услуг которых за налоговый период, установленной пунктом 1 статьи 314 Налогового кодекса, превышает 50 000 000 тенге по гражданско-правовой (правовым) сделке (сделкам) с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, в том числе за указанный налоговый период.
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