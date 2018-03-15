Органы государственных доходов в ходе налоговой проверки направляют запросы лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации по установленным расхождениям по аналитическому отчету «Пирамида».

Запросы не направляются в отношении следующих налогоплательщиков (налоговых агентов):

осуществляющих поставку электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, услуг связи (в случае, если перечисленное не является товаром);

подлежащих налоговому мониторингу;

признанных бездействующими в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса;

признанных лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда;

регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

нерезидентов, выполнявших работы (услуги), не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющих деятельность через филиал, представительство;

в случае если общая сумма реализации товаров, работ, услуг которых за налоговый период, установленной пунктом 1 статьи 314 Налогового кодекса, превышает 50 000 000 тенге по гражданско-правовой (правовым) сделке (сделкам) с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, в том числе за указанный налоговый период.