 
Новости за сегодня

Утверждены Правила направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка

Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 198 «Об утверждении Правил направления запросов лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации о таких операциях, а также предоставления лицами сведений и (или) документов по таким запросам» (не введен в действие)

Органы государственных доходов в ходе налоговой проверки направляют запросы лицам, осуществлявшим операции с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, с целью получения от указанных лиц дополнительной информации по установленным расхождениям по аналитическому отчету «Пирамида».

Запросы не направляются в отношении следующих налогоплательщиков (налоговых агентов):

осуществляющих поставку электрической и (или) тепловой энергии, воды, газа, услуг связи (в случае, если перечисленное не является товаром);

подлежащих налоговому мониторингу;

признанных бездействующими в порядке, определенном статьей 91 Налогового кодекса;

признанных лжепредприятиями на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда;

регистрация (перерегистрация) которых признана недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

нерезидентов, выполнявших работы (услуги), не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан и не осуществляющих деятельность через филиал, представительство;

в случае если общая сумма реализации товаров, работ, услуг которых за налоговый период, установленной пунктом 1 статьи 314 Налогового кодекса, превышает 50 000 000 тенге по гражданско-правовой (правовым) сделке (сделкам) с налогоплательщиком (налоговым агентом), в отношении которого органом государственных доходов проводится комплексная или тематическая проверка, в том числе за указанный налоговый период.

 

15 марта 2018, 14:42
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript