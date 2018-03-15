Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Путин признался, что в 90-е ложился спать с ружьём

Российский лидер добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".

Фото : РИА Новости/Алексей Дружинин15 марта 2018, 14:47

Президент России Владимир Путин рассказал, как во время работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы прошлого века ложился спать с помповым оружием, передает Life.ru.

Слова лидера страны приводятся во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Я у себя на даче ложился с помповым ружьём спать, это правда. Но времена были такие. Бережёного бог бережёт, - отмечает Президент России.

Лидер страны добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты