Путин признался, что в 90-е ложился спать с ружьём

Российский лидер добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".

Президент России Владимир Путин рассказал, как во время работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы прошлого века ложился спать с помповым оружием, передает Life.ru.

Слова лидера страны приводятся во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Я у себя на даче ложился с помповым ружьём спать, это правда. Но времена были такие. Бережёного бог бережёт, - отмечает Президент России.

Лидер страны добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".

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