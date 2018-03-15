Путин признался, что в 90-е ложился спать с ружьём
Российский лидер добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".
Фото : РИА Новости/Алексей Дружинин15 марта 2018, 14:47
Президент России Владимир Путин рассказал, как во время работы в Санкт-Петербурге в 90-е годы прошлого века ложился спать с помповым оружием, передает Life.ru.
Слова лидера страны приводятся во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.
Я у себя на даче ложился с помповым ружьём спать, это правда. Но времена были такие. Бережёного бог бережёт, - отмечает Президент России.
Лидер страны добавил, что хоть про "бандитский Петербург" и было много надуманного, но в целом ситуация была "боевой".
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