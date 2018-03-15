Назарбаев: Странам Центральной Азии не нужен третий лишний

В сегодняшней встрече не заложено никакого «политического смысла».

Перед началом рабочей (консультативной) встречи глав государств Центральной Азии в Акорде президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел двусторонние переговоры с главами Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и председателем меджлиса Туркменистана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Добро пожаловать в Казахстан. От чистого сердца принимаем вас здесь. Все вопросы после нашей последней встречи решаются, «Дорожная карта» у нас есть, торговля улучшается. Думаем, в будущем все тоже будет хорошо», - сказал Н. Назарбаев на встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

При этом он отметил, что сегодня главы пяти государств вместе встретятся и обсудят свои внутренние вопросы.

«Это экономика, торговля, инфраструктура, логистика и другие вопросы - все их решить у нас будет возможность. Для того, чтобы решить вопросы стран Центральной Азии, мы не зовем третьих лиц. Мы встречаемся для того, чтобы решить наши проблемы, чтобы создать условия для наших народов, отношений, других целей нет», - подчеркнул глава РК.

Также он провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«За этот год вы провели просто огромную работу, наладили отношения с соседями, решили вопросы, которые оставались нерешенными десятки лет: границы взаимного сообщения, взаимной торговли. И вообще все настроение изменилось», - сказал Н. Назарбаев.

По его словам, в сегодняшней встрече не заложено никакого «политического смысла», речь пойдет о тех проблемах, которые есть в экономическом и повседневном плане. Это взаимоотношения, торговля, связь, транспорт.

Ксения Давыдова, Астана

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