В девяти областях РК объявлено штормовое предупреждение

Существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 16-18 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

18 марта в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидаются стеснения русел рек, образование заторов, подъем уровней воды и подтопление пойменных участков.

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