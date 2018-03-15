Meizu запатентовала дактилоскопический сенсор в дисплее смартфона

Датчик будет использоваться не только для разблокировки смартфона, но и для совершения бесконтактных платежей.

Meizu может стать вторым вендором, вслед за Vivo, презентовавшим аппарат со сканером отпечатков пальцев под экраном, передает Life.ru.

В Сети появился патент китайской компании на сканер отпечатков пальцев под дисплеем смартфона, передаёт GizChina.

Патентная заявка была подана ещё в апреле 2017 года, но о технологии стало известно только сейчас. Согласно документам, сенсор будет расположен вместо кнопки Home. Датчик будет использоваться не только для разблокировки смартфона, но и для совершения бесконтактных платежей. По словам экспертов, подобная функция может быть реализована в девайсах Meizu во второй половине этого года.

На данный момент на рынке представлен только один аппарат с подобной конструкцией — Vivo X20 Plus UD. По слухам, дактилоскопический сенсор в экране должен появиться у многих смартфонов 2018 года, например у Xiaomi Mi MIX 2S.

Андрей Ставицкий

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