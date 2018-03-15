Красиво стоят: два автобуса и троллейбус перекрыли движение на Абая в Алматы

Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

В Алматы на пр.Абая общественный транспорт перекрыл движение потоку автомашин, передает Zakon.kz.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На нем троллейбус 5 маршрута оказался между двумя автобусами 92 маршрута. За ними образовалась приличная пробка.

По сообщению очевидца, произошло это на пр.Абая, между улицами Брусиловского и Тургут Озала в западном направлении.

"Там троллебус пошел на обгон автобуса, не соблюдали дистанцию, поцарапали друг друга. Обоюдная вина. А третий автобус объезжал. Водитель, наверное, приостановился, чтобы посмотреть, не задевает ли (прим.: троллейбус)", - пояснил по поводу произошедшего директор ТОО "Green Bus Company" Баурджан Кулишев.

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