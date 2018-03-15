В Казахстане предлагают создать новое агентство

Подобный госорган уже ранее существовал в лице Агентства стратегического планирования в 1997 году.

Сенатор Даурен Адильбеков предлагает создать новое агентство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил сенатор в ходе круглого стола по вопросам предварительной оценки проекта республиканского бюджета, подобный госорган уже ранее существовал в лице Агентства стратегического планирования в 1997 году и занимался разработкой «Стратегии-2030».

«Они осуществляли контроль, анализ, выработку рекомендаций Главе государства, Правительству, министерствам. Благодаря этому институту мы успешно выполнили основные задачи 2030 (Стратегии-2030 - прим.). Учитывая занятость Министерства национальной экономики, нет ли предложений вернуться и создать такое агентство, чтобы нам не упустить 2050 (Стратегии-2050 - прим.) на начальном этапе?», - сказал Даурен Адильбеков.

На что первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов пояснил, что создание госоргана вне компетенции министерства, но вместе с тем отметил необходимость мониторинга «Стратегии-2050».

«Мониторинг проводят министерства, и оценка окончательная происходит в Администрации Президента в соответствующих структурах. Надо ли выделять отдельный госорган, это надо решать, может быть, после того, как выработаем схему», - сказал Руслан Даленов.

Также он отметил необходимость такого органа, который бы оценивал приоритеты распределения бюджетных средств.

«Денег всегда мало. Допустим, Минсельхоз подаёт заявку на 10 млрд на какие-то проекты, налоговая служба тоже подаёт 10 млрд на строительство здания для обслуживания населения. Минфин говорит: вам надо 20 млрд, у меня есть только 10. И происходит следующее: 5 млрд Минсельхозу и 5 млрд - налоговой. И они корректируют свои стратегические планы. Но должно быть следующее. Нужен какой-то орган, я пока не знаю, какой, который бы сказал, что лучше все 10 млрд отдать Минсельхозу, а налоговой службе - не строить, или наоборот», - пояснил Руслан Даленов.

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