Возврат налога на добавленную стоимость производится дипломатическим и приравненным к ним представительствам иностранных государств, консульским учреждениям иностранного государства, аккредитованным в Республике Казахстан (далее - представительство), и лицам, относящимся к дипломатическому, административно-техническому персоналу этих представительств, включая членов их семей, проживающих вместе с ними, консульским должностным лицам, консульским служащим, включая членов их семей, проживающих вместе с ними (далее - персонал), за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги на территории Республики Казахстан при условии, если такой возврат предусмотрен международными договорами, участником которых является Республика Казахстан, или документами, подтверждающими принцип взаимности при предоставлении льгот по налогу на добавленную стоимость.

Возврат налога на добавленную стоимость осуществляется налоговыми органами по месту нахождения представительств, включенных в перечень, утвержденный Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Налоговые органы осуществляют возврат налога на добавленную стоимость на основании составленных представительствами сводных ведомостей (реестров) и копий документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость (счетов-фактур, выписанных в порядке, определенном настоящим Кодексом, документов, подтверждающих факт оплаты).

В отношении членов персонала представительства дополнительно представляются копии аккредитационных документов, выданных Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Сводные ведомости (реестры) по приобретенным товарам, выполненным работам, оказанным услугам за отчетный квартал составляются представительствами ежеквартально на бумажном носителе по форме, установленной уполномоченным органом, заверяются печатью и подписываются руководителем либо иным уполномоченным на то должностным лицом представительства.

Сводные ведомости (реестры), составленные представительствами, передаются в организацию по работе с дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел Республики Казахстан с приложением копий документов, подтверждающих уплату налога на добавленную стоимость (счетов-фактур, выписанных в порядке, определенном настоящим Кодексом, документов, подтверждающих факт оплаты), в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением случаев завершения срока пребывания в Республике Казахстан члена (членов) персонала представительства.