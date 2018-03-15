СКО переходит в режим повышенной готовности

Аким области поручил соответствующим органам усилить взаимодействие с российскими коллегами по информированию о паводковых угроз.

В акимате Северо-Казахстанской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством акима области. На повеcтке дня - ход подготовки к весеннему паводку, передает Zakon.kz.

По словам начальника департамента по ЧС Рамиль Камалова, акиматами районов и города для ликвидации чрезвычайных ситуаций подготовлено 989 единиц техники, 207 мотопомп, 23 насоса высокой производительности. Подготовлено более 72 тысяч тонн инертных материалов, мешкотары 34 тысячи штук, ГСМ – 114 тонн. Департаментом по ЧС подготовлена группировка сил и средств в количестве 255 человек, 45 единиц техники, 13 мотопомп, 10 единиц плавсредств. В случае ухудшения паводковой обстановки на территории области привлекут дополнительные силы и средств из других регионов в составе: 2 эшелонов или 273 человек, 41 единицы техники и 11 плавательных средств.

Также к данной работе нужно привлекать технику сельхозформирований.

«У агроформирований есть техника, их работники живут в этих селах. Надо всем миром работать, когда возникают угрозы», - подчеркнул аким области.

Кроме того, по словам Кумара Аксакалова, в прошлом году был дефицит лодок в период паводка. Уже сейчас нужно мобилизовать все плавательные средства.

Также в регионе будут организованы субботники с привлечением населения, организаций для проведения мероприятий по очистке от снега территорий населенных пунктов, водосбросных канав, ливнестоков, водопропускных труб на автодорогах области.

Аким области поручил соответствующим органам усилить взаимодействие с российскими коллегами по информированию о паводковых угроз.

В целях минимизации ущерба и ликвидации последствий паводка Кумар Аксакалов поручил заместителю акима области А.Федяеву взять под личный контроль подготовку и проведение мероприятий по подготовке к паводку и доложить о готовности области к реагированию на чрезвычайные ситуации к 20 марта. Также глава региона поручил с 20 марта перевести работу областной территориальной подсистемы из «режима повседневной деятельности» в «режим повышенной готовности».

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