С 15 марта вводятся в действие изменения в Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

/KASE, 15.03.18/ - Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 14 марта 2018 года утверждены изменения № 1 (изменения) во внутренний документ KASE «Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов» (Правила), которые вводятся в действие с 15 марта 2018 года.

Указанные изменения внесены в целях приведения текста Правил в соответствие с изменениями и дополнениями № 4, внесенными во внутренний документ KASE «Листинговые правила», а также уточнения условий расчета листинговых сборов по акциям.

Кроме того, в текст Правил внесены процедурные уточнения.