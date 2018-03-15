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С 15 марта вводятся в действие изменения в Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

 

/KASE, 15.03.18/ - Решением Совета директоров Казахстанской фондовой  биржи (KASE) от 14 марта 2018 года утверждены изменения № 1 (изменения)  во внутренний документ KASE «Правила определения размеров, сроков  и порядка уплаты листинговых сборов» (Правила), которые вводятся  в действие с 15 марта 2018 года. 

Указанные изменения внесены в целях приведения текста Правил в соответствие с изменениями и дополнениями № 4, внесенными во внутренний документ KASE «Листинговые правила», а также уточнения условий расчета листинговых сборов по акциям.

Кроме того, в текст Правил внесены процедурные уточнения.

 

15 марта 2018, 15:25
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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