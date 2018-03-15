Совет директоров KASE утвердил состав членов Комитета по рынку иностранных валют от членов биржи

/KASE, 15.03.18/ - Решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 14 марта 2018 года утвержден следующий состав членов Комитета по рынку иностранных валют от членов KASE, со сроком полномочий один год со дня принятия данного решения:

1) Алтынбек Жасұлан Қайратұлы, начальник Управления торговых операций Казначейства АО «Народный сберегательный банк Казахстана»;

2) Даутбаев Асыл Бахитович, директор Направления Казначейства АО «ForteBank»;

3) Зиналиев Анвар Рустамович, старший трейдер Казначейства Евразийского банка развития;

4) Изотов Ильяс Шаяхметович, директор Управления Казначейства Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;

5) Казиев Аскар Рустемович, начальник Отдела дилинга Департамента Казначейства АО «Банк ЦентрКредит»;

6) Попов Евгений Владимирович, директор Казначейства АО «Kaspi Bank».

Положению Согласноо Комитете по рынку иностранных валют в его состав входят:

- два представителя Национального Банка Республики Казахстан;

- один член Правления KASE, курирующий вопросы осуществления

расчетов по сделкам с иностранными валютами;

- шесть представителей членов KASE.