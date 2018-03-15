Закрытость казахстанских тюрем создает идеальные условия для коррупции - эксперт

Коррупция в тюрьмах обладает повышенной латентностью.

В столице состоялись общественные слушания результатов впервые проведенного антикоррупционного мониторинга уголовно-исполнительной системы МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Данное мероприятие проводилось Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции в РК, региональным представительством Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) и общественным советом МВД РК. Впервые общественности публично представлен антикоррупционный анализ тюремной системы.

Исследования показывают, что коррупция в тюрьмах обладает повышенной латентностью. Основным благоприятным фактором для такой латентности является закрытость тюремной системы, как обязательное требование к их функционированию. Места содержания осужденных относятся к режимным объектам, поэтому доступ в учреждения ограничен для неспециализированных организаций.

В связи с этим, общество не имеет объективного представления происходящего внутри пенитенциарных учреждений, а государственные структуры получают сведения о данной сфере в большей мере из служебной информации и официальных докладов руководителей уголовно-исполнительной системы.

- В рамках реализуемого проекта PRI и Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции с прошлого года начали совместную деятельность по искоренению коррупции в уголовно-исполнительной системе Казахстана, - говорит региональный директор Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов. - Замкнутость пенитенциарной системы создает идеальные условия для распространения коррупции внутри нее.

По его словам, осужденные не имеют возможности беспрепятственно и напрямую обращаться в антикоррупционную службу или органы надзора по поводу вынуждения их к незаконным действиям. Осужденный, открыто заявивший о коррупционных деяниях сотрудников учреждения, сам же и ухудшает свое положение и подвергается давлению и пыткам.

Как правило, ситуация усугубляется физическим насилием и давлением не только со стороны сотрудников, но и со стороны других заключенных, сотрудничающих с администрацией учреждения на различной основе. Факт того, что заявитель будет продолжать оставаться в данном учреждении и находиться в окружении тех, о чьих коррупционных действиях он сообщил, существенно снижает потенциал выявления пенитенциарной коррупции с помощью заявлений осужденных. Таким образом, организационная закрытость пенитенциарных учреждений, как необходимая мера для безопасности общества, создает благоприятные условия для скрытости тюремной системы», подытожил Шамбилов.

Председатель общественного совета МВД, профессор, руководитель НИП по вопросам уголовного правосудия КазГЮУ Марат Когамов считает, что для эффективной борьбы с коррупцией в уголовно-исполнительной системе очень важно выявить звенья в деятельности пенитенциарных учреждений, в которых имеются наиболее благоприятные условия для злоупотребления служебными полномочиями, таким образом, выявив коррупционные риски.

- Даже самые простые, на наш с вами взгляд, вопросы в условиях изоляции от общества и полной зависимости осужденных от администрации учреждений приобретают особую актуальность и переходят в разряд жизненно важных, - подчеркнул он. - Например, право на получение и отправление посылок, передач и бандеролей реализуется только с разрешения администрации исправительного учреждения. Отсутствие конкретной регламентации процедур рассмотрения жалоб на решения администрации в случае отказа приводит к возможности нарушения прав осужденных и, как следствие – к возникновению коррупционных рисков.

Также в качестве примера Марат Когамов привел порядок предоставления права на телефонные переговоры осужденных, в котором по причине отсутствия конкретизации «исключительных личных обстоятельств», в связи с которыми осужденному может предоставляться право на телефонный разговор, появляется возможность её дискреционного применения и субъективного подхода администрации учреждения к предоставлению права на телефонный разговор. Это в конечном итоге создает коррупционный риск, отметил спикер и добавил: «Аналогично вопросы, касающиеся организации свиданий, прогулок, предоставление дефицитных или запрещенных на территории учреждения продуктов, например, сигарет, алкоголя, кондитерских изделий и другого, содержат различные коррупционные риски».

Торгын Нурсеитова

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