Об инфляционных ожиданиях в феврале рассказали в Нацбанке

Продолжают снижаться инфляционные ожидания населения на более длительный период.

Результаты проведенного очередного опроса населения по оценке инфляционных ожиданий демонстрируют продолжение тенденции по снижению воспринимаемой (за прошедший период) и ожидаемой (на будущий период) инфляции. Об этом сообщили в Нацбанке РК, передает Zakon.kz.

Оценка воспринимаемой инфляции «за прошедший месяц» показывает, что доля населения, отметившая неизменность цен или их умеренный рост, увеличилась с 51% в январе до 58% в феврале 2018 года. Доля населения, отметившая сильный рост цен за прошедший месяц снизилась до 28% (для сравнения – в октябре 2017 года 44%). Также продолжается долгосрочный тренд на замедление уровня воспринимаемой инфляции «за последние 12 месяцев», несмотря на его колебания в отдельные месяцы, – доля населения, отмечающих «рост цен за 12 месяцев более чем на 10%», снизилась до 58% в феврале (в январе – 62%).

О стабилизации инфляционных ожиданий свидетельствуют увеличение доли респондентов, ожидающих «в следующем месяце» умеренный рост или стабильность цен, и снижение доли, ожидающих значительного роста цен. Продолжают снижаться инфляционные ожидания населения на более длительный период. Увеличилась доля тех, кто ожидает сохранение или снижение темпов роста цен «в следующие 12 месяцев» – за месяц с 61% до 64%.

Количественная оценка инфляционных ожиданий населения (ожидаемой через 12 месяцев инфляции) снизилась с 6,6% в январе 2018 года до 6,0% в феврале 2018 года и находится внутри таргетируемого коридора инфляции на текущий год.

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