Назарбаев: Мы хотим успеха Путина на выборах

Выборы президента в России состоятся через несколько дней - 18 марта.

Открывая рабочую (консультативную) встречу глав государств Центральной Азии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронул тему добрососедства с Россией и Китайской Народной Республикой, передает корреспондент Zakon.kz.

«Конечно, мы не говорим от том, что мы «замыкаемся» тут, страны ЦА, у нас есть огромные соседи - это Россия и Китай, с которыми мы связаны большими контактами. Транспортными всеми маршрутами - это Россия. Шелковым путем - это Китай. Мы хотим и продолжим активно сотрудничать с этими нашими большими соседями и большими рынками», - сказал Н. Назарбаев.

При этом он напомнил, что Россия скоро будет проводить выборы президента страны.

«Мы желаем проведения хороших выборов в России. Конечно, мы хотим успеха Владимира Владимировича Путина. Безусловно, все это положительно сказывается в выстраивании конструктивного диалога и укреплении сотрудничества», - подчеркнул президент РК.

Ксения Давыдова, Астана

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