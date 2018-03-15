В частности, установлено, что оплата за оказанные услуги в рамках ГОБМП в форме консультативно-диагностической помощи, в соответствии с договором на оказание ГОБМП, не вошедшие в счет-реестр последнего месяца предшествующего финансового года и (или) не принятые к оплате в течение действия договора на оказание ГОБМП на соответствующий финансовый год, в связи с проведением контроля качества и объема, производится в текущем финансовом году.

Оплата за услуги, предоставляемые организациями здравоохранения и Корпоративным фондом «University Medical Center», оказывающим медицинскую помощь больным с злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани по перечню гематологических болезней у детей и взрослых по МКБ-10 к которым не применяется Линейная шкала согласно приложению 32-1 к настоящим Правилам, оказанные в предшествующем финансовом году, но не принятые на оплату в связи с применением Линейной шкалы, производится в текущем финансовом году.

Оплата за химиопрепараты, в том числе таргетные, не включенные в комплексный тариф при оказании медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП в соответствии с договором на оказание ГОБМП, не вошедшие в счет-реестр и (или) акты выполненных работ последнего месяца предшествующего финансового года и (или) не принятые к оплате в течение действия договора на оказание ГОБМП в предшествующем финансовом году, в связи с проведением контроля качества и объема, производится в текущем финансовом году.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.