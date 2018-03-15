Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 321,85, RUBKZT_TOD = 5,6440, CNYKZT_TOM = 51,0200, USDKZT_0_001 = +8,6755 % годовых, USDKZT_0_002 = +8,7241 % годовых

15.03.18, 15:42 /KASE, 15.03.18/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 321,85 тенге за доллар США при объеме торгов 101 600 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6440 тенге за рубль при объеме торгов 54 000 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,0200 тенге за юань при объеме торгов 50 тыс. юаней; - по китайскому юаню с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 321,78 тенге за доллар (-0,20 тенге), суммарный объем торгов - 181 600 тыс. USD (+46 050 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,6755 % годовых при объеме торгов 118 800 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +8,7241 % годовых при объеме торгов 511 300 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 26 банков.