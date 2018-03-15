Объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь.

Нурсултан Назарбаев открыл совещание на рабочей встрече глав государств Центральной Азии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Казахстан всегда стремился к тесному экономическому сотрудничеству со всеми соседями и особенно странами ЦА, с которыми у республики «общая история, культура, миропонимание и мироощущение».

«Преимущество таких встреч для наших народов очевидно, - сказал президент. - Во-первых, объединение потенциала наших государств выгодно для всех народов, проживающих здесь. Во-вторых, увеличение объемов внутри региональной торговли. Мы имеем «короткое плечо», перевозки и взаимодополняемые экономики - это выгодно».

В-третьих, как сказал президент Казахстана, укрепление региональной безопасности беспокоит все страны Центральной Азии. В-четвертых, сближение народов региона тесно связано исторически, этнически и культурно.

«В целом и мировая практика показывает, что это служит народам, при этом мне приятно констатировать, что в последнее время достигнут значительный прогресс в политическом сотрудничестве между нашими странами. Нам удалось наладить пятисторонний диалог между главами внешнеполитических ведомств. Данные консультации показали наличие общего стремления к диалогу, объединению усилий. Мне лично было, я уже говорил, очень приятно увидеть наших министров иностранных дел в Нью-Йорке, когда я председательствовал на Совете безопасности. Это была серьезная поддержка, и мы так должны поступать всегда - поддерживать друг друга», - отметил Назарбаев.

Он также обратил внимание на активизировавшиеся контакты между главами государств центрально-азиатского региона.

«С марта прошлого года все президенты региона провели встречи друг с другом. Я особо хочу подчеркнуть огромную работу по отношению к соседям, которую проделал Узбекистан. За короткий период «разморозил» многие накопившиеся проблемы последних 20 лет», - сказал глава Казахстана.

Помимо этого, Назарбаев отметил вклад нового президента Кыргызстана С. Жээнбекова, который также активизировал контакты с ближайшими соседями для решения застарелых вопросов и проблем.

«Также положительно оцениваю намерения президента Таджикистана Эмомали Рахманова привести в июне текущего года в Душанбе международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития». Думаю, что мы все поддержим», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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