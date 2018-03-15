Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о морском судоходстве
В конвенции определяется список угроз и механизмы реагирования на них.
Фото : пресс-служба Акорды15 марта 2018, 16:35
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Основная конвенция была ратифицирована в Казахстане в 2003 году.
В конвенции определяется список угроз и механизмы реагирования на них. Ратификация Протокола усилила правовые гарантии безопасности казахстанских торговых судов. Сейчас они осваивают маршруты до портов, расположенных в открытых морях.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908879-9de9114b6235be9a1b920469d3fbf3aa
Сейчас читают
Загрузка...