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Казахстан ратифицировал протокол к Конвенции о морском судоходстве

В конвенции определяется список угроз и механизмы реагирования на них.

Фото : пресс-служба Акорды15 марта 2018, 16:35

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Основная конвенция была ратифицирована в Казахстане в 2003 году.

В конвенции определяется список угроз и механизмы реагирования на них. Ратификация Протокола усилила правовые гарантии безопасности казахстанских торговых судов. Сейчас они осваивают маршруты до портов, расположенных в открытых морях.


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