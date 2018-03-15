С Олегом Табаковым пришли проститься сотни людей

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр распахнул двери для всех, кто хотел бы проститься с актером.

У МХТ имени Чехова сотни людей выстроились в очередь, чтобы проститься с народным артистом СССР Олегом Табаковым, который скончался 12 марта в Москве, передает телеканал НТВ.

Гроб с телом актера установили на сцене, которая заполнена цветами и венками. Слева выстроилась практически вся труппа МХТ, артисты созданной им «Табакерки». Звучит траурная музыка. На большом экране появляются цветные и черно-белые фотографии Олега Павловича.

Одними из первых проститься с Табаковым пришли председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, режиссеры Валерий Фокин, Константин Богомолов, актер Владимир Машков. В церемонии прощания участвуют супруга Табакова Марина Зудина с сыном Павлом.

Во время церемонии, Владимир Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнование, сообщает ТАСС.

Фото © Валерий Шарифулин/ТАСС

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр распахнул двери для всех, кто хотел бы проститься с Табаковым. У МХТ выставили железные ограждения и рамки для организации очереди.

Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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